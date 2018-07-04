Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında ‘üçlü’ pazarlık – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile arasında ‘üçlü’ pazarlık

    Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında ‘üçlü’ pazarlık

    'dan 3 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar harekete geçti.

    'dan 3 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar harekete geçti. 'ın, Başkent temsilcisinden Umut Nayir, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticiler, Osmanlıspor yönetimi ile bir araya gelerek bu transferleri bitirmeye çalışacak.

    1. 4.7.2018
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