Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında ‘üçlü’ pazarlık

Osmanlıspor'dan 3 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar harekete geçti. Beşiktaş'ın, Başkent temsilcisinden Umut Nayir, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticiler, Osmanlıspor yönetimi ile bir araya gelerek bu transferleri bitirmeye çalışacak.