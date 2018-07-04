Beşiktaş ile Babel arasında restleşme
Beşiktaş’tan yıllık 2.1 milyon euro alan, ücretinin 3.5 milyon euro’ya çıkarılmasını isteyen Babel’e, “Bu imkansız, gitmek istersen 8 milyon euro getirmelisin” denildi
Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yönetimden hem sözleşmesinin uzatılmasını hem de ücretinin artırılmasını talep etti. İspanyol golcü Negredo'nun, kendisinin iki katından daha fazla kazandığını (4.3 milyon euro) belirten Babel'in menajeri, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 'zamlı' şekilde artırılmasını istiyor. Beşiktaş yönetimi ise 32 yaşındaki oyuncuya bu sezon başında yeni sözleşme vermeyeceğini, sözleşmenin 3 yıl daha uzatılmasının söz konusu olmadığı, hele de yıllık ücretinin 3.5 milyon euro'ya çıkarılmasının imkansız olduğunu söyledi. Babel'in menajerinin bunun üzerine yaptığı "O zaman oyuncum ayrılmak istiyor" restine ise siyah-beyazlı yönetim "O zaman 8 milyon euro bonservis bedeli getirip, istediği yere gidebilir" yanıtını verdi.
- 4.7.2018
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Beşiktaş ile Babel arasında restleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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