Beşiktaş ile Babel arasında restleşme – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile Babel arasında restleşme

    Beşiktaş ile Babel arasında restleşme

    ’tan yıllık 2.1 milyon euro alan, ücretinin 3.5 milyon euro’ya çıkarılmasını isteyen Babel’e, “Bu imkansız, gitmek istersen 8 milyon euro getirmelisin” denildi

    Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı , yönetimden hem sözleşmesinin uzatılmasını hem de ücretinin artırılmasını talep etti. İspanyol golcü 'nun, kendisinin iki katından daha fazla kazandığını (4.3 milyon euro) belirten Babel'in menajeri, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 'zamlı' şekilde artırılmasını istiyor. yönetimi ise 32 yaşındaki oyuncuya bu sezon başında yeni sözleşme vermeyeceğini, sözleşmenin 3 yıl daha uzatılmasının söz konusu olmadığı, hele de yıllık ücretinin 3.5 milyon euro'ya çıkarılmasının imkansız olduğunu söyledi. Babel'in menajerinin bunun üzerine yaptığı "O zaman oyuncum ayrılmak istiyor" restine ise siyah-beyazlı yönetim "O zaman 8 milyon euro bonservis bedeli getirip, istediği yere gidebilir" yanıtını verdi.

    1. 4.7.2018
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