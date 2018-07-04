Beşiktaş ile Babel arasında restleşme

Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yönetimden hem sözleşmesinin uzatılmasını hem de ücretinin artırılmasını talep etti. İspanyol golcü Negredo'nun, kendisinin iki katından daha fazla kazandığını (4.3 milyon euro) belirten Babel'in menajeri, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 'zamlı' şekilde artırılmasını istiyor. Beşiktaş yönetimi ise 32 yaşındaki oyuncuya bu sezon başında yeni sözleşme vermeyeceğini, sözleşmenin 3 yıl daha uzatılmasının söz konusu olmadığı, hele de yıllık ücretinin 3.5 milyon euro'ya çıkarılmasının imkansız olduğunu söyledi. Babel'in menajerinin bunun üzerine yaptığı "O zaman oyuncum ayrılmak istiyor" restine ise siyah-beyazlı yönetim "O zaman 8 milyon euro bonservis bedeli getirip, istediği yere gidebilir" yanıtını verdi.