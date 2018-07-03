Umut Nayir Beşiktaş'ta
Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile 3.5 senelik sözleşmesini tek taraflı fesheden golcüyle söz kesti. Umut Nayir 171 resmi maçta 74 gol a
29 MAÇTA 14 GOL ATTI
Beşiktaş Kulübü, Osmanlıspor ile anlaşırsa Umut Nayir, İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. 25 yaşındaki forvet Umut, Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'den sonra tekrar Ankaragücü'ne transfer oldu. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maçta 14 gol atan genç futbolcu, forvet bölgesinde forma giyiyor. Umut Nayır, kariyerinde çıktığı 171 resmi karşılaşmada 74 gol atıp 4 asist yaptı.
1.91 boyundaki santrfor Umut, kariyerinde en çok formasını giydiği Ankargücü'nde 107 resmi maçta 48 gol attı, 3 asist yaptı. Genç oyuncu Göztepe formasıyla 35 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, Yeni Malatya'da 16 maçta 5 gol, Osmanlıspor'da 13 maçta 3 gol attı.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Umut Nayir Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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