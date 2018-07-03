Umut Nayir Beşiktaş'ta
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Umut Nayir Beşiktaş'ta

    Umut Nayir Beşiktaş'ta

    Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile 3.5 senelik sözleşmesini tek taraflı fesheden golcüyle söz kesti. Umut Nayir 171 resmi maçta 74 gol a

    Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen Mehmet Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı. Umut Nayir, 28 Haziran'da Osmanlıspor ile olan 3.5 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini açıklamıştı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Umut Nayir'in olası bir fesih tazminatının doğmasından dolayı Beşiktaş'ın Osmanlı ile anlaşması gerekiyor. (Bir takımda 23 yaşın üzerindeyseniz, 3 yıl boyunca o takımda oynamışsanız ve başka bir takıma giderseniz fesih tazminat durumu çıkabilir.)

    29 MAÇTA 14 GOL ATTI
    Beşiktaş Kulübü, Osmanlıspor ile anlaşırsa Umut Nayir, İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak. 25 yaşındaki forvet Umut, Ankaragücü altyapısından yetiştikten sonra Osmanlıspor, ve Göztepe'den sonra tekrar Ankaragücü'ne transfer oldu. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla 1. Lig'de 29 maçta 14 gol atan genç futbolcu, forvet bölgesinde forma giyiyor. Umut Nayır, kariyerinde çıktığı 171 resmi karşılaşmada 74 gol atıp 4 asist yaptı.

    1.91 boyundaki santrfor Umut, kariyerinde en çok formasını giydiği Ankargücü'nde 107 resmi maçta 48 gol attı, 3 asist yaptı. Genç oyuncu Göztepe formasıyla 35 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, Yeni Malatya'da 16 maçta 5 gol, Osmanlıspor'da 13 maçta 3 gol attı.
    1. 3.7.2018
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