Beşiktaşlı Tolgay'ın ismi transfer döneminde Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anılınca Alman taraftarların büyük tepkisini çekti. Alman ekibinin taraftarları, "Bundesliga'dan zayıf bir ligde neredeyse 30 maçta sadece 3 gole katkı sağlayabilen birisine 10 milyon euro verecek değiliz. Eğer Tolgay gelirse takımı bırakırım" yorumla yapıldı.