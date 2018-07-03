Tolgay gelirse takımı bırakırım! – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Tolgay gelirse takımı bırakırım!

    Tolgay gelirse takımı bırakırım!
    Beşiktaşlı Tolgay'ın ismi transfer döneminde Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anılınca Alman taraftarların büyük tepkisini çekti. Alman ekibinin taraftarları, "Bundesliga'dan zayıf bir ligde neredeyse 30 maçta sadece 3 gole katkı sağlayabilen birisine 10 milyon euro verecek değiliz. Eğer Tolgay gelirse takımı bırakırım" yorumla yapıldı.
    1. 3.7.2018
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