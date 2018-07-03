Sabah salonda akşam sahada – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Sabah salonda akşam sahada

    Sabah salonda akşam sahada

    , Slovakya'ya sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

    Samorin bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar dün sabah salonda çalıştı. yönetimindeki antrenmanda futbolcular; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı. Beşiktaşlı futbolcular akşam sahaya inerek taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.
    1. 3.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sabah salonda akşam sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN