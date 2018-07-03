Negredo sınıfta kaldı
Son 4 sezonda kadroda yer alan santrforlardan Demba, Gomez ve Aboubakar bir sezonluk kariyerlerinde başarılı olurken; Negredo beklentiyi karşılayamadı
YOLLAR KESiNLiKLE AYRILACAK
Teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda kadroda düşünmediğini açıkladığı, buna rağmen İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen fakat Slovakya kampına götürülmeyen Alvaro Negredo, gönderilmesi halinde siyah-beyazlı ekipte bir sezon geçirebilen oyunculardan biri olacak. Geçen sezonun başında gelen İspanyol forvet Negredo, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentilerin çok çok altında bir peformans sergiledi.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
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