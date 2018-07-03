Negredo sınıfta kaldı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    sınıfta kaldı

    Negredo sınıfta kaldı

    Son 4 sezonda kadroda yer alan santrforlardan Demba, Gomez ve Aboubakar bir sezonluk kariyerlerinde başarılı olurken; beklentiyi karşılayamadı

    , son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlarda istikrar yakalayamadı. Siyahbeyazlı ekipte geride kalan 4 sezonda santrfor bölgesinde görev alan 4 yabancı oyuncu, birer dönem forma giyebildi. Beşiktaş'ta 2014-15'te Demba Ba, 2015-16'da Mario Gomez, 2016-17'de Vincent Aboubakar ve 2017-18'de Alvaro Negredo görev aldı. Beşiktaş; , Gomez ve Aboubakar'ı başarılarına rağmen kadroda tutamazken, istenileni veremeyen ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

    YOLLAR KESiNLiKLE AYRILACAK
    Teknik direktör 'in yeni sezonda kadroda düşünmediğini açıkladığı, buna rağmen 'a gelerek sağlık kontrolünden geçen fakat Slovakya kampına götürülmeyen Alvaro Negredo, gönderilmesi halinde siyah-beyazlı ekipte bir sezon geçirebilen oyunculardan biri olacak. Geçen sezonun başında gelen İspanyol forvet Negredo, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentilerin çok çok altında bir peformans sergiledi.

    1. 3.7.2018
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