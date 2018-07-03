Mirror’dan Bony iddiası – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Mirror’dan Bony iddiası

    Mirror’dan Bony iddiası

    İngiliz Mirror gazetesi, 'ın iki yıl önce de listesinde olan ve sakatlığından kurtulup sahalara dönüş tarihi belli olmayan Wilfried Bony için kiralama teklifi yaptığını iddia etti.

    Swansea'nin 3 milyon sterlin'lik teklife 'evet' dediği, ikinci lige düşen Swansea'nin 29 yaşındaki oyuncuyu göndereceği ifade edildi.

    'DAN 17'LİK FORVET
    İran'ın Tasnim gazetesi, haberinde İran 'nın golcüsü Younes Delfi'nin 'a imza atacağını iddia etti. 'da oynanan U-17 'nda 2 gol ve 1 asistle oynayan 17 yaşında ve 1.84 boyundaki Delfi'nin, Esteghlal Khuzestan takımında oynadığı hatırlatıldı.

    DZYUBA ELDEN KAÇTI
    Beşiktaş'ta Artem Dzyuba şoku yaşanıyor. Menajerlerin daha önce 2 milyon euro karşılığında siyah-beyazlılara önerdiği Rus forvet, Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol atarak yıldızını iyice parlattı. Bunun üzerine menajerle temasa geçen siyah-beyazlılar, "Oyuncum ve kulübü artık fikrini değiştirdi" yanıtını aldılar.
    1. 3.7.2018
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