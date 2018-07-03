Mirror’dan Bony iddiası
İngiliz Mirror gazetesi, Beşiktaş'ın iki yıl önce de listesinde olan ve sakatlığından kurtulup sahalara dönüş tarihi belli olmayan Wilfried Bony için kiralama teklifi yaptığını iddia etti.
İRAN'DAN 17'LİK FORVET
İran'ın Tasnim gazetesi, haberinde İran U-17 Milli Takımı'nın golcüsü Younes Delfi'nin Beşiktaş'a imza atacağını iddia etti. Hindistan'da oynanan U-17 Dünya Kupası'nda 2 gol ve 1 asistle oynayan 17 yaşında ve 1.84 boyundaki Delfi'nin, Esteghlal Khuzestan takımında oynadığı hatırlatıldı.
DZYUBA ELDEN KAÇTI
Beşiktaş'ta Artem Dzyuba şoku yaşanıyor. Menajerlerin daha önce 2 milyon euro karşılığında siyah-beyazlılara önerdiği Rus forvet, Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol atarak yıldızını iyice parlattı. Bunun üzerine menajerle temasa geçen siyah-beyazlılar, "Oyuncum ve kulübü artık fikrini değiştirdi" yanıtını aldılar.
- 3.7.2018
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Mirror’dan Bony iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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