Gökhan Töre ateş gibi döndü – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ateş gibi döndü

    Gökhan Töre ateş gibi döndü
    Beşiktaşlı , 'in 'yeni' transferi oldu. Tatil döneminde kendisine verilen özel programı aksatmayan yıldız futbolcu, sezon açılışına hazır şekilde geldi. Gökhan, antrenmanlardaki istekli ve 'fit' görüntüsüyle dikkat çekti.
    1. 3.7.2018
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