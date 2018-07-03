Beşiktaş'tan kredi açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanmak üzere iki banka ile mutabakata vardığı kredi kullanım kararından vazgeçti.

KAP'a yapılan açıklamada, 5 Temmuz 2017'de şirket ile Denizbank ve Ziraat Bankası ile mutabakata varıldığını, ancak kredi kullanımından vazgeçildiği belirtildi.