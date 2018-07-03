Beşiktaş'tan kredi açıklaması – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'tan kredi açıklaması

    Beşiktaş'tan kredi açıklaması

    Beşiktaş Futbol Yatırımları, güncel kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanmak üzere iki banka ile mutabakata vardığı kredi kullanım kararından vazgeçti.

    KAP'a yapılan açıklamada, 5 Temmuz 2017'de şirket ile Denizbank ve Ziraat Bankası ile mutabakata varıldığını, ancak kredi kullanımından vazgeçildiği belirtildi.
    1. 3.7.2018
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