Beşiktaş'ta Ryan Babel şoku!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta şoku!

    Beşiktaş'ta Ryan Babel şoku!

    , ile yeni sözleşme imzalamak için girişimlere başladı. Hollandalı futbolcu siyah beyazlılardan yıllık 4 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat talebinde bulundu.

    Flamengo'nun Babel için 6 milyon Euro'ya çıkardığı teklifini reddeden siyah beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek 31 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulundu.

    Kariyerine 'ta devam etmek istediğini ileten Babel, 2.1 milyon Euro olan yıllık ücretinin 4 milyon Euro'ya çıkartılmasını talep etti. 31 yaşındaki futbolcu bu ücret karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atamaya hazır olduğunu yönetime iletti.

    Babel'in yıllık ücret talebini yüksek bulan futbol komitesi durumu değerlendirmeye aldı.

    Yönetimin ilk seçeneği Babel'in isteğini kabul edip, 12 milyon Euro karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye evet demek olacak.

    Siyah beyazlılar Hollandalı'dan indirim talebinde de bulunabilir.

    Beşiktaş'ın bir diğer seçeneği de Flamengo ile görüşerek, 6 milyon Euro'dan daha yüksek bonservis bedeline Babel'in transferine onay vermek olabilir.

    Siyah beyazlıların 2017 Ocak ayından Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Babel, Beşiktaş ile çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı. (Ntvspor)

    1. 3.7.2018 17:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Ryan Babel şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN