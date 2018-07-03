Beşiktaş'ta Ryan Babel şoku!
Beşiktaş, Ryan Babel ile yeni sözleşme imzalamak için girişimlere başladı. Hollandalı futbolcu siyah beyazlılardan yıllık 4 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat talebinde bulundu.
Flamengo'nun Babel için 6 milyon Euro'ya çıkardığı teklifini reddeden siyah beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek 31 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini ileten Babel, 2.1 milyon Euro olan yıllık ücretinin 4 milyon Euro'ya çıkartılmasını talep etti. 31 yaşındaki futbolcu bu ücret karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atamaya hazır olduğunu yönetime iletti.
Babel'in yıllık ücret talebini yüksek bulan futbol komitesi durumu değerlendirmeye aldı.
Yönetimin ilk seçeneği Babel'in isteğini kabul edip, 12 milyon Euro karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye evet demek olacak.
Siyah beyazlılar Hollandalı'dan indirim talebinde de bulunabilir.
Beşiktaş'ın bir diğer seçeneği de Flamengo ile görüşerek, 6 milyon Euro'dan daha yüksek bonservis bedeline Babel'in transferine onay vermek olabilir.
Siyah beyazlıların 2017 Ocak ayından Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Babel, Beşiktaş ile çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı. (Ntvspor)
- 3.7.2018 17:14
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Beşiktaş'ta Ryan Babel şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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