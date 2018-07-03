Beşiktaş günün ikinci antrenmanını yaptı – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    günün ikinci antrenmanını yaptı

    Beşiktaş günün ikinci antrenmanını yaptı

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren , günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Saha kenarında streching hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde top kapma çalışması ile devam etti.

    Tam sahada yapılan paslaşma, top sürme ve şut çalışmasının yapıldığı taktik oyunların ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Üç grup halinde mini turnuva şeklinde gerçekleştirilen çift kaleyi kazanan yeşil takım basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.
    , 'daki hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.

    1. 3.7.2018 21:36
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