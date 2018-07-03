Beşiktaş günün ikinci antrenmanını yaptı
Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Saha kenarında streching hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde top kapma çalışması ile devam etti.
Tam sahada yapılan paslaşma, top sürme ve şut çalışmasının yapıldığı taktik oyunların ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Üç grup halinde mini turnuva şeklinde gerçekleştirilen çift kaleyi kazanan yeşil takım basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.
Beşiktaş, Slovakya'daki hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.
- 3.7.2018 21:36
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Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Beşiktaş günün ikinci antrenmanını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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