Babel’den ‘güldüren’ paylaşım! – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Babel’den ‘güldüren’ paylaşım!

    Babel’den ‘güldüren’ paylaşım!

    'ın Slovakya'daki kampına katılan , kızıl renge boyadığı saçlarıyla ilgi odağı oldu.

    Yeni imajıyla kampa katıldığı sırada teknik direktör ile yan yana geldiği fotoğrafını paylaşan Babel, yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı: Hoca: "Yeni golcü sen misin?" Ben: "Evet."

    1. 3.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel’den ‘güldüren’ paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN