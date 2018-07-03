Alpay Çelebi: "Pepe benim için bir fırsat" – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : " benim için bir fırsat"

    <a href="/index/alpay-celebi?id=c7b9ec23-e24e-4d1d-a66a-f892e305beec" class="" rel="tag">Alpay Çelebi</a>: "<a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> benim için bir fırsat"

    Altı Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı stoper , siyah-beyazlı takımdan arkadaşı Portekizli yıldız 'nin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

    Alpay, kariyer hedefleri, 'taki geleceği ve milli takımla katılacağı 2018 Altı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Siyah-beyazlı ekipte birlikte çalıştığı ile Domagoj Vida'nın önemli futbolcular olduğuna değinen Alpay, " ile Vida çok büyük stoperler. , 'na gitmeden önce beraber çalışıyorduk. Beni çalıştırıyordu." diye konuştu.

    Portekizli yıldızın söylediklerini uygulamaya çalıştığını aktaran genç futbolcu, ", söylediklerinin tamamını sahada uygulayan bir futbolcu. Kendisi, yaptıklarını bana da aşılamaya çalışıyor. Ben de onları uygulamaya çalışıyorum. Pepe'nin benim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon A Takımı ile iki Ziraat maçında oynayan , "Geride kalan sezon benim için güzel ve düzenli geçti. A Takımı'nda antrenmanlara çıkmaya başladım. maçlarında forma giydim. Şampiyonlar Ligi'nde ve maçlarında kadroya girdim. Benim için öncelik 'ta kalıcı olmak. Sonra da bunun gibi turnuvalarda bizi izleyenlere kendimi göstererek Avrupa'ya açılma fırsatı yakalamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

    "Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz"
    , Finlandiya'da 16-29 Temmuz'da düzenlenecek 2018 Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olmak istediklerini kaydetti.

    Ay-yıldızlı futbolcu, teknik ekibin ve futbolcuların gayretle çalıştığını anlatarak, "Çalışmalarımız yoğun ve yorucu geçiyor ama bunlar tatlı yorgunluklar. İnşallah bize geri dönüşü çok iyi olur. Takım arkadaşlarım elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Güzel bir kamp geçirip 'nda başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Şampiyonanın B Grubu'nda , ve ile karşılaşacaklarını hatırlatan Alpay, "Mücadele edeceğimiz grup gerçekten çok zorlu ama her zaman zoru seven bir milletiz. Orada da zoru başaracağımızı düşünüyorum. 'nda kötü takım yok. Daha çok çalışacağız. Hak ederek kazanacağız. Zorlu maçlar olacak ama iyi mücadele ederek kazanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 3.7.2018 11:40
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