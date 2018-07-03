Adriano’ya kontrol – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ya kontrol

    Adriano’ya kontrol

    'ın Brezilyalı futbolcusu , yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi

    , Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Detaylı kan tetkikleri gerçekleştirilen, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan sambacı, takımının Slovakya kampına katılacak.
    1. 3.7.2018
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