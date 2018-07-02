Serdar Taşçı Beşiktaş'a önerildi!

Kampa en az bir oyuncuyu takıma katmak isteyen yönetimin Serdar Taşçı'yı takibe aldığı bildirildi. Vida'nın satılma ihtimaline karşın hazırlıklı olmak isteyen siyah beyazlıların, menajerler tarafından önerilen Serdar ile görüşecekleri iddia edildi. S.Moskova'dan ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a hemen gelebileceği kaydedildi.