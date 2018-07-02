Serdar Taşçı Beşiktaş'a önerildi!
Kampa en az bir oyuncuyu takıma katmak isteyen yönetimin Serdar Taşçı'yı takibe aldığı bildirildi.
Kampa en az bir oyuncuyu takıma katmak isteyen yönetimin Serdar Taşçı'yı takibe aldığı bildirildi. Vida'nın satılma ihtimaline karşın hazırlıklı olmak isteyen siyah beyazlıların, menajerler tarafından önerilen Serdar ile görüşecekleri iddia edildi. S.Moskova'dan ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a hemen gelebileceği kaydedildi.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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