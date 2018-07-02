Serdar Taşçı Beşiktaş'a önerildi! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a önerildi!

    Serdar Taşçı Beşiktaş'a önerildi!

    Kampa en az bir oyuncuyu takıma katmak isteyen yönetimin 'yı takibe aldığı bildirildi.

    Kampa en az bir oyuncuyu takıma katmak isteyen yönetimin 'yı takibe aldığı bildirildi. Vida'nın satılma ihtimaline karşın hazırlıklı olmak isteyen siyah beyazlıların, menajerler tarafından önerilen Serdar ile görüşecekleri iddia edildi. S.Moskova'dan ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun 'a hemen gelebileceği kaydedildi.

    1. 2.7.2018
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