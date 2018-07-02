Şenol Güneş yeni sezonda Beşiktaş'ın dizilişini değiştiriyor – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    yeni sezonda 'ın dizilişini değiştiriyor

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> yeni sezonda <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın dizilişini değiştiriyor

    Takımı Slovakya’da sezona hazırlayan teknik patron , yeni hücum sistemini çift santrfor üzerinden deniyor

    Slovakya kampındaki hazırlıklarını dün yaptığı çitf idmanla sürdürdü. 1.5 saat süren sabah antrenmanında ısınma koşularının ardından istasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, sonrasında kontrol pas denemeleri gerçekleştirdi. Antrenman taktik programlarının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi. 26 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi elemesine kadar takımı hazır hale getirmek isteyen teknik direktör , taktik çalışmalarda yeni hücum organizasyonu üzerinde duruyor. Çift santrforlu sistem deneyen Güneş'in Larin ve Love'u birlikte oynattığı bildirildi. Öte yandan Güneş, Slovakya kampına özel diyetisyen getirdi. Futbolculara genel diyet programı uygulanıyor. Her futbolcunun yağ ve kilo oranlarına göre özel programlar hazırlanıp durumları kontrol altında tutuluyor.

    YENİ TRANSFER GÖKHAN
    'ın sakatlıktan dönen yıldızı 2 günlük iznin ardından dün Slovakya kampına katıldı. Lens'i kadroda düşünmeyen Güneş, Töre'ye yeni gözüyle bakıyor. İdmanlarda istekli görüntüsüyle dikkat çeken Gökhan, forma için savaşacağını gösteriyor.

    1. 2.7.2018
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