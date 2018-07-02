Şenol Güneş yeni sezonda Beşiktaş'ın dizilişini değiştiriyor
Takımı Slovakya’da sezona hazırlayan teknik patron Şenol Güneş, yeni hücum sistemini çift santrfor üzerinden deniyor
Beşiktaş Slovakya kampındaki hazırlıklarını dün yaptığı çitf idmanla sürdürdü. 1.5 saat süren sabah antrenmanında ısınma koşularının ardından istasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, sonrasında kontrol pas denemeleri gerçekleştirdi. Antrenman taktik programlarının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi. 26 Temmuz'daki UEFA Avrupa Ligi elemesine kadar takımı hazır hale getirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, taktik çalışmalarda yeni hücum organizasyonu üzerinde duruyor. Çift santrforlu sistem deneyen Güneş'in Larin ve Love'u birlikte oynattığı bildirildi. Öte yandan Güneş, Slovakya kampına özel diyetisyen getirdi. Futbolculara genel diyet programı uygulanıyor. Her futbolcunun yağ ve kilo oranlarına göre özel programlar hazırlanıp durumları kontrol altında tutuluyor.
YENİ TRANSFER GÖKHAN
Kartal'ın sakatlıktan dönen yıldızı Gökhan Töre 2 günlük iznin ardından dün Slovakya kampına katıldı. Lens'i kadroda düşünmeyen Güneş, Töre'ye yeni transfer gözüyle bakıyor. İdmanlarda istekli görüntüsüyle dikkat çeken Gökhan, forma için savaşacağını gösteriyor.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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