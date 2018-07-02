Beşiktaş'ın transferlerinde Hırvat stoper başrol oynayacak. Gelen yüksek teklifler sonrası yönetimin satma kararı aldığı futbolcudan kazanılacak paralar yeni transferler için kaynak oluşturacak. Yönetimin, Hırvatistan'ın bir üst tura daha yükselmesi halinde 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmak istediği 29 yaşındaki stoperin kalmasını isteyen ise teknik patron Şenol Güneş.



ÇİNLİLER PEPE VE Q7'Yİ İSTİYOR

Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Pepe ve Quaresma oynadığı maçlarda attıkları gollerle dikkat çeken isimler olurken Çin kulüpleri bu futbolcular için teklifte bulunuyor. Ancak Şenol Güneş, 2 yıldızın da gitmesini istemiyor. Güneş'in yanı sıra Pepe ve Quaresma da takımda kalmaktan yana.