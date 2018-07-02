Beşiktaş'ta Vida, Pepe ve Quaresma'ya talip var! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta Vida, ve 'ya talip var!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Vida, <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> ve <a href="/index/quaresma?id=cdf9be9d-aa22-46dc-9d1f-311231c41790" class="" rel="tag">Quaresma</a>'ya talip var!

    'ın transferlerinde Hırvat stoper başrol oynayacak.

    'ın transferlerinde Hırvat stoper başrol oynayacak. Gelen yüksek teklifler sonrası yönetimin satma kararı aldığı futbolcudan kazanılacak paralar yeni transferler için kaynak oluşturacak. Yönetimin, Hırvatistan'ın bir üst tura daha yükselmesi halinde 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmak istediği 29 yaşındaki stoperin kalmasını isteyen ise teknik patron .

    ÇİNLİLER VE Q7'Yİ İSTİYOR
    'ndan elenen Portekiz'de ve oynadığı maçlarda attıkları gollerle dikkat çeken isimler olurken kulüpleri bu futbolcular için teklifte bulunuyor. Ancak , 2 yıldızın da gitmesini istemiyor. Güneş'in yanı sıra Pepe ve da takımda kalmaktan yana.

    1. 2.7.2018
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