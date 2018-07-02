Beşiktaş'ın transferlerinde Hırvat stoper başrol oynayacak.
Beşiktaş'ın transferlerinde Hırvat stoper başrol oynayacak. Gelen yüksek teklifler sonrası yönetimin satma kararı aldığı futbolcudan kazanılacak paralar yeni transferler için kaynak oluşturacak. Yönetimin, Hırvatistan'ın bir üst tura daha yükselmesi halinde 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmak istediği 29 yaşındaki stoperin kalmasını isteyen ise teknik patron Şenol Güneş.
ÇİNLİLER PEPE VE Q7'Yİ İSTİYOR
Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz'de Pepe ve Quaresma oynadığı maçlarda attıkları gollerle dikkat çeken isimler olurken Çin kulüpleri bu futbolcular için teklifte bulunuyor. Ancak Şenol Güneş, 2 yıldızın da gitmesini istemiyor. Güneş'in yanı sıra Pepe ve Quaresma da takımda kalmaktan yana.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Beşiktaş'ta Vida, Pepe ve Quaresma'ya talip var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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