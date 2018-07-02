Beşiktaş'ın yeni transferi Dorukhan Toköz: Tolgay ağabeyi beğeniyorm

Beşiktaş'ın yeni transferi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, siyah beyazlıların yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Genç futbolcu, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. İsmim başka takımlarla da anılmıştı. Şenol hoca ve büyük futbolcularla birlikte oynamak için buraya geldim. Çok çalışarak kendimi saha içinde göstermek istiyorum. Benim için çok önemli fırsat. İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Öncelikle hocama sonrasında da yöneticilerimize teşekkür ederim. İlk geldiğimizde hocayla uzun uzun konuştuk. Farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Stoper, orta saha, ileriye dönük orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev alabiliyorum. Ama burada defansif orta saha ve sağ bek mevkileri üzerine hocayla konuşmamız oldu. Önümüzdeki maçlarda görev alarak sonrasında karar vereceğimizi söyledik. Sağ bek ve defansif orta saha olarak kendimi daha iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.



"ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Beşiktaş'ta dostluk ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu ifade eden Toköz, "İletişimimiz çok iyi. Orkan'la da milli takımdan oda arkadaşıyız. Fatih de milli takımdaydı. Karşılıklı da oynadık. Onlar eski arkadaşım, onlarla iletişimim çok iyi. Takımdaki ağabeylerim beni çok iyi karşıladı. Dostluk ve arkadaşlık takım içinde çok iyi. Hem samimi hem de seviyeli bir arkadaşlık var" şeklinde konuştu.



"TAKIMA ALIŞTIKTAN SONRA DAHA İYİ BİR DORUKHAN GÖRECEKSİNİZ"

Spor Toto 1'inci Lig'den Süper Lig'e transfer olmasını da değerlendiren Dorukhan, "Mücadele gücü yüksek, sert ve koşuya dayalı bir ligden geldim. Üst ligde yani burada daha tekniğe dayalı, topla oynamaya daha öncelik verilen bir oyun anlayışı var. Ben de güç olarak kendimi yeterli hissediyorum. Takım arkadaşlarıma alıştıktan sonra ofansa, defansa ve skora katkı yapan bir Dorukhan göreceksiniz" dedi.



"TOLGAY ARSLAN'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Örnek aldığı isim olarak Tolgay Arslan'ı söyleyen Dorukhan, "Defansif bir orta saha oynadığım için Tolgay Arslan'ı çok beğeniyorum. Atiba'yı defansif olarak beğeniyorum. Oğuzhan ağabey daha ofansif. Necip ağabeyi de beğeniyorum" ifadelerini kullandı.



"BENİM İÇİN ZOR AMA GÜZEL OLACAK"

Çok tecrübeli ve iyi bir takıma geldiğine vurgu yapan orta saha oyuncusu, "İki sezon şampiyon olmuş ve büyük oyunculara sahip bir takıma geldim. Kariyerleri tartışılmaz. Aşağıdan gelerek takımdaki arkadaşlarımla mücadeleye girmek istiyorum. Onlardan gördüklerimi kendime alacağım. Deneyim olarak benden çok üstünler. Benim için zor ama güzel olacak" şeklinde konuştu.



"HEMEN FORM YAKALAYIP, FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

Geçen sezonun Beşiktaş için zorlu geçtiğini dile getiren Dorukhan, "Takım geçen sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi oynadı. İkisini de götürmek zor oldu. Şimdi daha dişimize göre takımlarla mücadele edeceğiz. Ligde de Avrupa'da da kupaya uzanacağımızı düşünüyorum. Benim için de ilk olacak. Hem lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımda benim için ilk olacak. Hemen form yakalayıp, forma giymek istiyorum" dedi.



"ESKİŞEHİRSPOR İLE KARŞILAŞMAK ÖZEL OLUR"

Futbola başladığı kulüp olan Eskişehirspor için de Dorukhan, "Orada doğdum, büyüdüm, forma giydim. Hak ettikleri yer Süper Lig. İnşallah bu sezon Süper Lig'e çıkarlar. Onlarla rakip olmayı çok isterim. Benim için özel olacak" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞLI DORUKHAN OLMAK İSTİYORUM"

Dorukhan ayrıca, "Beşiktaş'ta kalıcı olmak benim ilk hedefim. Uzun yıllar forma giymek, bu formayı terletmek ve Beşiktaşlı Dorukhan olarak anılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN EN İYİ SEÇENEKTİ"

Dorukhan Toköz, Şenol Güneş için de şunları söyledi:

"Şenol Güneş hepimizle ilgileniyor. Takımda herkesin eksiği ve benim de eksiklerim var. Beşiktaş benim için en iyi seçenekti. Şenol hoca bana ve ağabeylerime çok yardımcı oluyor."



"ÇALIŞMALAR ZOR GEÇİYOR"

Kamp çalışmaları için de konuşan Dorukhan, "Çift antrenman yapıyoruz. Sabah fitness yaptık. Antrenmanlar kamp döneminde zor geçiyor. Sonra iki hazırlık maçımız var. Devamında dinleme günü. Sonrasında da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.