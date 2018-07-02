Beşiktaş'ın Slovakya kampı sürdü – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın kampı sürdü

    Beşiktaş'ın Slovakya kampı sürdü

    Futbol Takımı'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correia, yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosuna dahil oldu.

    Sağlık kontrolünden geçen siyah-beyazlı tecrübeli oyuncu, takımın Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanlara çıkacak.

    İzinli olan Adriano, , ve gibi 'ın kampına sonradan katıldı.

    1. 2.7.2018 22:46
    2. Güncelleme: 2.7.2018 22:47
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