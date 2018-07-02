Beşiktaş, son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlarda istikrar yakalayamadı. Teknik direktörü Şenol Güneş'in Negredo'yu yeni sezonda düşünmemesiyle siyah-beyazlı ekip, üst üste 5. sezonda da bu bölgede arayışa girdi. Kartal'da geride kalan 4 sezonda santrfor bölgesinde görev alan 4 yabancı oyuncu, birer dönem forma giyebildi. Beşiktaş'ta 2014- 15'te Demba Ba, 2015-16'da Gomez, 2016- 17'de Aboubakar ve 2017-18'de Negredo görev aldı. Beşiktaş; Demba Ba, Gomez ve Aboubakar'ı başarılarına rağmen kadroda tutamazken, istenileni veremeyen Negredo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, söz konusu isimlerden ikisin kiralık olarak almıştı. 2014-2015 sezonu sonunda 13 milyon Euro'ya Çin'e giden Demba Ba'nın ardından Gomez, siyah-beyazlı ekipteki bir sezonluk başarısının ardından Wolfsburg'a geçti. Porto'dan kiralanan Aboubakar ise attığı gollerle kendini gösterdi. Aboubakar, geçen sezonu ise bonservisini elinde bulunduran Porto'da geçirdi. Negredo ise bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Slovakya kampına da götürülmeyen İspanyol oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.





