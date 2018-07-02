Son 4 sezonda 4 farklı forvetle oynayan Kartal, bu mevkide istikrarı yakalayamadı. Şimdiye kadar sadece Ba’da kar edip kiralıkları elde tutamayan Kartal’da en kötü isim Negredo old
Beşiktaş, son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlarda istikrar yakalayamadı. Teknik direktörü Şenol Güneş'in Negredo'yu yeni sezonda düşünmemesiyle siyah-beyazlı ekip, üst üste 5. sezonda da bu bölgede arayışa girdi. Kartal'da geride kalan 4 sezonda santrfor bölgesinde görev alan 4 yabancı oyuncu, birer dönem forma giyebildi. Beşiktaş'ta 2014- 15'te Demba Ba, 2015-16'da Gomez, 2016- 17'de Aboubakar ve 2017-18'de Negredo görev aldı. Beşiktaş; Demba Ba, Gomez ve Aboubakar'ı başarılarına rağmen kadroda tutamazken, istenileni veremeyen Negredo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, söz konusu isimlerden ikisin kiralık olarak almıştı. 2014-2015 sezonu sonunda 13 milyon Euro'ya Çin'e giden Demba Ba'nın ardından Gomez, siyah-beyazlı ekipteki bir sezonluk başarısının ardından Wolfsburg'a geçti. Porto'dan kiralanan Aboubakar ise attığı gollerle kendini gösterdi. Aboubakar, geçen sezonu ise bonservisini elinde bulunduran Porto'da geçirdi. Negredo ise bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Slovakya kampına da götürülmeyen İspanyol oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Beşiktaş'ın sezonluk Kartalları: Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar ve Negredo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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