Beşiktaş Umut Nayir ile anlaştı! Umut Nayir kimdir?
Beşiktaş geçen sezon Ankaragücü forması giyen Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı.
UMUT NAYİR KİMDİR?
28 Haziran 1993'te İstanbul'da dünyaya gelen Umut Nayir, futbola Albayrak kulübünde başladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığında ise Gençlerbirliği ile deneme antrenmanlarına çıktı, kadronun şişkin olması nedeniyle Ankaragücü'ne transfer oldu. İki sezon Ankaragücü altyapısında forma giyen 1,91 boyundaki dev forvet daha sonra A Takıma yükseldi. İlk sezonda TFF 1. Lig'de 26 maçta 8 gol atan Umut bir sonraki sezon 2. Lig'de 33 maçta 30 gol atarak çıkışını sürdürdü.
Ankaragücü'nden Osmanlıspor'a transfer olan Umut Nayir, 2015-2016 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 16 maçta 5 gol attı.
Umut, 2016-2017 sezonunda ise Göztepe'ye kiralandı. Golcü futbolcu 35 maçta 18 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağladı. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut, daha sonra Ankaragücü'ne kiralanmış ve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankaragücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.
HUKUK ÖĞRENCİSİ
Umut Nayir, futbolculuğunun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görüyor.
- 2.7.2018 14:51
- Güncelleme: 2.7.2018 16:19
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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