Beşiktaş Umut Nayir ile anlaştı! Umut Nayir kimdir?

UMUT NAYİR KİMDİR?

Beşiktaş , golcü oyuncu Umut Nayir ile anlaştı. Siyah-Beyazlıların, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

28 Haziran 1993'te İstanbul'da dünyaya gelen Umut Nayir, futbola Albayrak kulübünde başladı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığında ise Gençlerbirliği ile deneme antrenmanlarına çıktı, kadronun şişkin olması nedeniyle Ankaragücü'ne transfer oldu. İki sezon Ankaragücü altyapısında forma giyen 1,91 boyundaki dev forvet daha sonra A Takıma yükseldi. İlk sezonda TFF 1. Lig'de 26 maçta 8 gol atan Umut bir sonraki sezon 2. Lig'de 33 maçta 30 gol atarak çıkışını sürdürdü.

Ankaragücü'nden Osmanlıspor'a transfer olan Umut Nayir, 2015-2016 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 16 maçta 5 gol attı.





Umut, 2016-2017 sezonunda ise Göztepe'ye kiralandı. Golcü futbolcu 35 maçta 18 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağladı. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut, daha sonra Ankaragücü'ne kiralanmış ve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankaragücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.

HUKUK ÖĞRENCİSİ

Umut Nayir, futbolculuğunun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görüyor.