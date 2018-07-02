Beşiktaş kredi anlaşmasından vazgeçti
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketin Denizbank A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yaptığı kredi sözleşmesinden vazgeçildiğini duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "5.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Söz konusu kredi kullanım kararından vazgeçildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."
- 2.7.2018 12:00
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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