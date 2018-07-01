Brezilya ve Katar ekiplerinden teklif aldığı iddia edilen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel için menajeri Winnie Haatrecht'ten açıklama geldi. Bir teklif almadıklarını belirten Haatrecht, "Bir kulüp teklifle geldiğinde her şeyi değerlendiririz. Ancak, Ryan, İstanbul'da çok mutlu. Aynı zamanda 1 yıl daha sözleşmesi var" açıklamasını yaptı. Ocak 2017'de bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a transfer olan Babel, 45 maçta 15 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.