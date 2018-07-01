Ryan Babel'in menajerinden Beşiktaş açıklaması: "İstanbul'da mutlu"
Brezilya ve Katar ekiplerinden teklif aldığı iddia edilen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel için menajeri Winnie Haatrecht'ten açıklama geldi.
Brezilya ve Katar ekiplerinden teklif aldığı iddia edilen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel için menajeri Winnie Haatrecht'ten açıklama geldi. Bir teklif almadıklarını belirten Haatrecht, "Bir kulüp teklifle geldiğinde her şeyi değerlendiririz. Ancak, Ryan, İstanbul'da çok mutlu. Aynı zamanda 1 yıl daha sözleşmesi var" açıklamasını yaptı. Ocak 2017'de bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a transfer olan Babel, 45 maçta 15 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Ryan Babel'in menajerinden Beşiktaş açıklaması: "İstanbul'da mutlu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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