Ryan Babel'in menajerinden Beşiktaş açıklaması: "İstanbul'da mutlu" – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'in menajerinden açıklaması: "'da mutlu"

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a>'in menajerinden <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> açıklaması: "<a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da mutlu"

    ve ekiplerinden teklif aldığı iddia edilen 'ın Hollandalı yıldızı için menajeri 'ten açıklama geldi.

    ve ekiplerinden teklif aldığı iddia edilen 'ın Hollandalı yıldızı için menajeri 'ten açıklama geldi. Bir teklif almadıklarını belirten Haatrecht, "Bir kulüp teklifle geldiğinde her şeyi değerlendiririz. Ancak, Ryan, 'da çok mutlu. Aynı zamanda 1 yıl daha sözleşmesi var" açıklamasını yaptı. Ocak 2017'de bonservis bedeli olmadan 'a transfer olan Babel, 45 maçta 15 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

    1. 1.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'in menajerinden açıklaması: "'da mutlu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN