Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Slovakya'da
Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için Slovakya’ya gitti Negredo dışında Veli Kavlak ve Güven Yalçın götürülmedi
Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmaları yapmak üzere Slovakya'ya gitti. Uçakla başkent Bratislava'ya hareket eden kafile buradan Samorin bölgesine geçti. Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği Negredo ile Veli Kavlak, kamp kadrosunda yer almadı. Yeni transfer Güven Yalçın da U19 Milli Takımı kampında olduğu için götürülmedi.
5 TAKVİYE OLACAK
Siyah-beyazlılar 21 kişilik kadrosuyla Slovakya'ya giderken; Adriano Correia, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Gökhan Töre ise kadroya burada dahil olacaklar. 7 Temmuz Cumartesi Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, 8 Temmuz Pazar Gyirmot ile karşılaşacak.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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