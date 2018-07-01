Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Slovakya'da – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    hazırlıkları için 'da

    Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Slovakya'da

    Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için ’ya gitti dışında ve götürülmedi

    , kamp çalışmaları yapmak üzere 'ya gitti. Uçakla başkent Bratislava'ya hareket eden kafile buradan Samorin bölgesine geçti. 'in gelecek sezon kadroda düşünmediği ile , kamp kadrosunda yer almadı. Yeni transfer da U19 kampında olduğu için götürülmedi.

    5 TAKVİYE OLACAK
    Siyah-beyazlılar 21 kişilik kadrosuyla Slovakya'ya giderken; Adriano Correia, , , ve ise kadroya burada dahil olacaklar. 7 Temmuz Cumartesi Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, 8 Temmuz Pazar Gyirmot ile karşılaşacak.

    1. 1.7.2018
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