Yeni sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısı sonrasında Alvaro Negredo ile tüm bağlar koparıldı. Tecrübeli teknik adam önceki gün yaptığı açıklamada, "Negredo seneye bizimle olmayacak, gitsin başka takımda oynasın" derken; dün de bu konudaki ilk adım atıldı ve İspanyol forvet siyah-beyazlıların Slovakya kampı kadrosuna alınmadı. Önceki gün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Negredo, kampa katılmak istemesine rağmen, Güneş bu talebi geri çevirdi.



YILDIZLARA FARK ATTI

Diğer yandan Alvaro Negredo'ya ödenen senelik 4 milyon 300 bin euro garanti para, İspanyol golcünün gözden çıkarılmasında en büyük etken oldu. Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'e, "Ben onunla konuşurum, indirim yaptırabilirim" demesine rağmen tecrübeli teknik adam Negredo'nun üzerini çizdi. Güneş'e göre, Negredo, %50 indirim bile yapsa 2 milyon 150 bin euro alacak ki, bu halde bile Babel ve Adriano ile zamlı sözleşmelere imza atan Oğuzhan ile Tolgay'dan daha çok kazanacak. Güneş artık, takım içindeki bu dengeleri bozmak istemiyor.



PAF TAKIMA GİDEBİLİR

Şenol Güneş'in restine ve kadro dışında bırakmasına rağmen, Negredo'nun ayrılmak gibi bir niyeti yok. Eline geçen net maaş göz önüne alındığında M.City'de kazandığının bile üzerinde kazanan İspanyol oyuncu, "Sana izin, seni isteyen bir takım bulursan kolaylık sağlarız" denilmesine rağmen İstanbul'a kaldı. Asıl merak edilen konu ise bundan sonraki aşamada Negredo'nun kendisine takım bulamazsa PAF takımıyla idmanlara devam edip etmeyeceği.



VAGNER LOVE YEDEK KALACAK

Beşiktaş yönetimi, Vagner Love için Brezilya'dan gelen kiralama tekliflerlerini reddediyor. Bu reddetmenin arkasındaki en önemli neden ise Şenol Güneş. Yönetici Metin Albayrak'ın kendi inisiyatifiyle aldırdığı Larin'i sürekli öne çıkarmak istemesine rağmen; tecrübeli teknik adam Kanadalı genç golcü için "kiralansın" raporu verdi. Şenol Güneş'in gelecek yeni santrforla beraber geniş kadroda Vagner Love ile Mustafa Pektemek'i alternatif olarak kadroda tutmanın planlarını yaptığı öğrenildi.