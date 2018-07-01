Beşiktaş, Feyenoord'tan Orkun Kökçü'yü transfer ediyor – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'tan Orkun Kökçü'yü ediyor

    Beşiktaş, Feyenoord'tan Orkun Kökçü'yü transfer ediyor

    , ’un 17 yaşındaki yıldızına talip oldu

    alt yapısından 19 yaşındaki Güven Yalçın'ı eden siyah- beyazlılar için bir iddia da basınından geldi. 'ın, altyapısında oynayan Orkun Kökçü ile ilgileniyor. Hollanda basınında da yer alan haberde siyah-beyazlı ekibin 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

    41 MAÇTA 17 GOL ATTI
    Etkili futbolu sayesinde geçen sezon Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzalayan Orkun'un Feyenoord altyapısının gelecek vadeden isimlerinden olduğu ifade edildi. Genç orta saha oyuncusu Orkun, geçen sezon Feyenoord altyapısında 41 resmi maça çıkarken 17 gole imza attı.

    1. 1.7.2018
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