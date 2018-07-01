Kartal, Feyenoord’un 17 yaşındaki yıldızına talip oldu
Bayer Leverkusen alt yapısından 19 yaşındaki Güven Yalçın'ı transfer eden siyah- beyazlılar için bir iddia da Hollanda basınından geldi. Beşiktaş'ın, Feyenoord altyapısında oynayan Orkun Kökçü ile ilgileniyor. Hollanda basınında da yer alan haberde siyah-beyazlı ekibin 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.
41 MAÇTA 17 GOL ATTI
Etkili futbolu sayesinde geçen sezon Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzalayan Orkun'un Feyenoord altyapısının gelecek vadeden isimlerinden olduğu ifade edildi. Genç orta saha oyuncusu Orkun, geçen sezon Feyenoord altyapısında 41 resmi maça çıkarken 17 gole imza attı.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Beşiktaş, Feyenoord'tan Orkun Kökçü'yü transfer ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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