Beşiktaş, Feyenoord'tan Orkun Kökçü'yü transfer ediyor

Bayer Leverkusen alt yapısından 19 yaşındaki Güven Yalçın'ı transfer eden siyah- beyazlılar için bir iddia da Hollanda basınından geldi. Beşiktaş'ın, Feyenoord altyapısında oynayan Orkun Kökçü ile ilgileniyor. Hollanda basınında da yer alan haberde siyah-beyazlı ekibin 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.



41 MAÇTA 17 GOL ATTI

Etkili futbolu sayesinde geçen sezon Feyenoord ile profesyonel sözleşme imzalayan Orkun'un Feyenoord altyapısının gelecek vadeden isimlerinden olduğu ifade edildi. Genç orta saha oyuncusu Orkun, geçen sezon Feyenoord altyapısında 41 resmi maça çıkarken 17 gole imza attı.