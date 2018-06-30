İşte Şenol Güneş'in okuyun dediği Hakkı Yalçın yazısı

Kural VAR ama vicdan yok!

Hakemler futbolun kelebekleriydi.

Futbolu kanatlandırıp 90 dakikalık mücadeleye renk katarlardı.

İlk zamanlar ceplerinde kırmızı ve sarı kartları bile yoktu.

Futbolcuya sahadan çıkmaları gerektiğini söyledikleri zaman saygıda kusur yoktu. Takım kayırmaz adam ayırmazlardı.

Hata da yapanlardı elbet, bizler de "gözüne gözlük" diye onları adalete davet ederdik.

Hiçbirimizi kırmazlardı.



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Sonra o hakemler gitti, yerini kulüpleri sırtından vuran tetikçi hakemler aldılar, Futbolun ticari boyutu büyüdükçe, böyle tetikçilere paha biçilmez oldu.

Eyyamcı hakemler el üstünde taşınır hale geldi.

Bütün dünyada hakem siyaseti diye bir gerçek çıktı ortaya.

"Tanrının küçük oğlu" denilen adamlar, düdüklerini ve kartlarını "maçtan önce belirlenen" biçimde kullandılar.

Ahlaksızlığın ta kendisi olarak!



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Baktılar ki namuslu insanlar isyan ediyor, göz boyamak için yeni yollara saptılar.

Hakemlerin sayısı arttıkça, hakemlik ve adalet birbirinden hızla uzaklaştı.

Hakemlik iflas etti.

Bir düdük ve üç çift gözün yetmediği maçların ardından son olarak teknoloji devreye sokuldu.

Meslek tarihinin en büyük utancı olarak.

Onlar görevlerini layıkıyla yapsaydı böyle bir sisteme ihtiyaç duyulur muydu?



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Adı VAR olan video hakemlik; hakemlik mesleğinin en ağır yenilgisidir.

Üç hakemle asaletin ve adaletin tavan yaptığı yıllar bitti.

Bizim ömrümüz yetmez ama geleceğin dünyasında maçları robotlar yönetirse kimse şaşırmasın.

Çünkü vicdanı olmayan bir mesleğe dönüşen hakemliği ancak bu paklar!



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Dünya Kupası'nda ticari sistem gereği kaç takımın net penaltısı verilmedi?

Saymakla bitmez.

Sözde hakem var, yetmedi videonun başında adamlar var.

Ama göz yok vicdan yok.

Ne VAR?

Para VAR, sistemi ayakta tutacak ticari hesaplar VAR!

Büyük ülkelerin milli takımlarına hizmet etme duygusu VAR!

Dünya şöhreti bir futbolcunun elini sıkabilmek için, gariban ülkeleri katletmek hakemliğin doğasında VARsa.

Bizlerin böyle adamları utanç duvarına yaslayacak güç de bizde VAR.

Çünkü gördüklerimiz gerçekse, görmediklerimiz daha gerçek.



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VAR sistemi önümüzdeki sezon ülkemizde uygulanacak.

Geçen sezon şampiyonu belirleme gücünü elinde tutan hakemlerden ve videoların başındaki şahıslardan adalet mi bekleyeceğiz?

Cinayetlere kaza süsü verecekler ve bizler de yiyeceğiz öyle mi?

Onların videoları gönlümüzde çekildi bile!

Başoyuncular da yerini aldı.



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Adalet adına teslim olmayan hakemlik sistemine gereken kimlikler gösterildiğinde.

Tartışmaları pozisyonlarda her türlü kolaylığı yapacaklarına kimsenin şüphesi olmasın.

Bu ülke boşuna kabadayı cenneti olmadı!