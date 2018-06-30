Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu – Fotomaç – 30 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ta teknik direktör 'in yeni yardımcısı Guti oldu

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu

    'ta 'in yardımcılığına getirilen isim belli oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı, eski siyah beyazlı futbolcu Guti Hernandez oldu.

    Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da start veren 'ta teknik direktör 'in yardımcılığını yapacak isim netleşti. Siyah beyazlı kulüp, bir dönem Beşiktaş forması giyen efsane futbolcu Guti Hernandez'i Güneş'in yardımcılığına getirdi. Guti son olarak U19 Takımı'nı çalıştırmıştı.

    2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
    1. 29.6.2018 20:40
    2. Güncelleme: 30.6.2018 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN