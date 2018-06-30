Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen isim belli oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı, eski siyah beyazlı futbolcu Guti Hernandez oldu.
2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.
- 29.6.2018 20:40
- Güncelleme: 30.6.2018 01:58
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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