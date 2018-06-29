Serdar 'Gürledi' "Bırakın Beşiktaş'a gideyim" – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Serdar 'Gürledi' "Bırakın 'a gideyim"

    Serdar 'Gürledi' "Bırakın <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a gideyim"

    ’ın talip olduğu ’un 26 yaşındaki yıldızı , Başkent yönetiminden gitmek için ‘izin’ istedi

    Siyah-beyazlıların yeni sezonda renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Serdar Gürler, formasını giydiği 'dan ayrılık için anlayış bekliyor. Başkent ekibinin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, "Bu haksızlık, bu rakamları kimse vermez" diyerek yönetimden indirim talep etmişti. Kariyerine 'de devam etmek istediğini Osmanlıspor yönetimine ileten Serdar, transferi için kolaylık istedi.

    BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
    Başkent ekibinin istediği astronomik bonservis bedeli nedeniyle kendisini almayı düşünen kulüplerin teklif bile getiremediğini belirten Serdar için siyah-beyazlı yönetim, farklı bir yol izleme kararı aldı. 'ın, hem kanat hem de santrfor mevkilerinde görev yapabilen başarılı oyuncu için 'a 2.5 milyon euro peşin, bir sonraki satıştan da %25 pay vermeyi teklif ettiği belirtildi. Başkent ekibi bunu kabul ederse Serdar da Slovakya kampına dahil olacak.
    1. 29.6.2018
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