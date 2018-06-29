Şenol Güneş Kontrolden geçti – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Kontrolden geçti

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> Kontrolden geçti

    , dün Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti

    Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik yapılmasıyla tamamlandı.
    1. 29.6.2018
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