Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Negredo'nun yeni sezonda takımda olmayacağını açıklamasının ardıdan, iki yıldız için de ayrılabilir açıklaması yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Lens ve Vagner Love için "Kulüp bulurlarsa ayrılacaklar" dedi.