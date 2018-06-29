Şenol Güneş Jeremain Lens ve Vagner Love'ın kulüp bulması halinde takımdan ayrılacağını açıkladı
Jeremain Lens ve Vagner Love kulüp bulursa Beşiktaş'tan ayrılacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Negredo'nun yeni sezonda takımda olmayacağını açıklamasının ardıdan, iki yıldız için de ayrılabilir açıklaması yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Lens ve Vagner Love için "Kulüp bulurlarsa ayrılacaklar" dedi.
- 29.6.2018 15:40
- Güncelleme: 29.6.2018 16:47
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Eğer doğruysa yazık valla ya!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Almadınız Senegal'in fıstık gibi sağ beki Gassama'yı gitti hemde Göztepe'ye ya! Uyuyo yönetim
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu
Toplam 3
Yorum
YasliKartal sacma...Sergen olsa cosardik.Demek ki kabul etmedi. Senol Baba suratina bakmaz- ne konusacaklar?
Şenol Güneş Jeremain Lens ve Vagner Love'ın kulüp bulması halinde takımdan ayrılacağını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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