Negredo'dan sonra Jeremain Lens ve Vagner Love da ayrılıyor
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    30 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ve 'ın kulüp bulması halinde takımdan ayrılacağını açıkladı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> <a href="/index/jeremain-lens?id=fce803ca-354f-452c-a3bb-c7f337ec468f" class="" rel="tag">Jeremain Lens</a> ve <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a>'ın kulüp bulması halinde takımdan ayrılacağını açıkladı

    ve kulüp bulursa Beşiktaş'tan ayrılacak.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , 'nun yeni sezonda takımda olmayacağını açıklamasının ardıdan, iki yıldız için de ayrılabilir açıklaması yaptı.

    Tecrübeli teknik adam, Lens ve için "Kulüp bulurlarsa ayrılacaklar" dedi.

    1. 29.6.2018 15:40
    2. Güncelleme: 29.6.2018 16:47
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