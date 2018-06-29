Juventus , Barzagli ve Chiellini ile sözleşme uzattı – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    30 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Barzagli ve Chiellini ile sözleşme uzattı

    Juventus , Barzagli ve Chiellini ile sözleşme uzattı

    Serie A takımlarından tecrübeli futbolcuları ile 1 yıl, ile de 2 yıl sözleşme uzattıklarını açıkladı.

    Serie A takımlarından tecrübeli futbolcuları ile 1 yıl, ile de 2 yıl sözleşme uzattıklarını açıkladı.

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Juventus, elindeki futbolcularla da sözleşmelerini uzatıyor. Siyah-beyazlılar, Andrea Barzagli ve Giorgio Chiellini sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Barzagli'nin sözleşmesinin 1, Chiellini'nin sözleşmesinin de 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

    Açıklamada Barzagli'nin 7, Chiellini'nin de 13 yıldır Juventus'ta olduğu ve elde edilen başarılarda büyük paya sahip oldukları vurgulandı.
    1. 29.6.2018 18:10
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