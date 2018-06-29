Juventus , Barzagli ve Chiellini ile sözleşme uzattı
Serie A takımlarından Juventus tecrübeli futbolcuları Andrea Barzagli ile 1 yıl, Giorgio Chiellini ile de 2 yıl sözleşme uzattıklarını açıkladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Juventus, elindeki futbolcularla da sözleşmelerini uzatıyor. Siyah-beyazlılar, Andrea Barzagli ve Giorgio Chiellini sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Barzagli'nin sözleşmesinin 1, Chiellini'nin sözleşmesinin de 2 yıl uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada Barzagli'nin 7, Chiellini'nin de 13 yıldır Juventus'ta olduğu ve elde edilen başarılarda büyük paya sahip oldukları vurgulandı.
- 29.6.2018 18:10
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