Fikret Orman: Birinci hedefimiz lig şampiyonluğu – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : Birinci hedefimiz lig şampiyonluğu

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>: Birinci hedefimiz lig şampiyonluğu
    Başkanı , öncelikli hedeflerinin Bakü'de oynanacak finali olduğunu söylese de teknik direktör aynı fikirde değil. Daha önce; "Lig şampiyonluğunu UEFA Avrupa Ligi'nden daha çok istiyorum" diyen Güneş'in aynı fikirde olduğu; 26 Temmuz'daki kupa maçı öncesi kampı erken başlatmaya bile gerek duymadığı belirtildi.
    1. 29.6.2018
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