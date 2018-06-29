Bu adamlarla çalışmak kolay – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Bu adamlarla çalışmak kolay

    Bu adamlarla çalışmak kolay

    'ın İspanyol kalecisi Fabricio Ramires, sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

    Takımın 1 numaralı file bekçisi Fabri, takım arkadaşı 'in antrenmanda çekildiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu adamlarla çalışmak çok kolay" notunu ekledi. Fabri'nin bu paylaşımının altına Beşiktaşlı taraftarlar yüzlerce beğeni yaparak destek verdi.

    First training! Primer entrenamiento! #Preseason #Pretemporada ?? @fabricioagostoramirez

    Fabricio Agosto Ramírez (@fabriagosto13)'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 29.6.2018
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