Beşiktaşlı Boyko Dinamo Kiev'e transfer oldu! – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Beşiktaşlı Boyko 'e oldu!

    Beşiktaşlı Boyko Dinamo Kiev'e transfer oldu!

    'ın Ukraynalı kalecisi Boyko, 'e oldu

    'ın Ukraynalı kalecisi Denys Boyko, bedelsiz olarak 'e oldu.

    2015-16'da Dnipro'dan 3,3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Boyko, önümüzdeki sezondan itibaren Dinamo Kiev forması giyecek. Boyko, 2016 - 2017 sezonunda Malaga'ya sonra da 2017-18 sezonunda Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.

    Boyko, Kiev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 29.6.2018 13:15
    2. Güncelleme: 29.6.2018 14:44
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