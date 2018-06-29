Beşiktaşlı Boyko Dinamo Kiev'e transfer oldu!
Beşiktaş'ın Ukraynalı kalecisi Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu
Beşiktaş'ın Ukraynalı kalecisi Denys Boyko, bedelsiz olarak Dinamo Kiev'e transfer oldu.
2015-16'da Dnipro'dan 3,3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Boyko, önümüzdeki sezondan itibaren Dinamo Kiev forması giyecek. Boyko, 2016 - 2017 sezonunda Malaga'ya sonra da 2017-18 sezonunda Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.
Boyko, Kiev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 29.6.2018 13:15
- Güncelleme: 29.6.2018 14:44
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Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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