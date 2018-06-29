Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu
Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, Slovakya ve Avusturya kamplarında 6 hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz-20 Temmuz'da da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp çalışması gerçekleştirecek.
Slovakya kampında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot FC Gyor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avusturya kampında ise 12 Temmuz'da Shaktar Donetsk, 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
- 29.6.2018 18:08
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Eğer doğruysa yazık valla ya!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Almadınız Senegal'in fıstık gibi sağ beki Gassama'yı gitti hemde Göztepe'ye ya! Uyuyo yönetim
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu
Toplam 3
Yorum
YasliKartal sacma...Sergen olsa cosardik.Demek ki kabul etmedi. Senol Baba suratina bakmaz- ne konusacaklar?
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