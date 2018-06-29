Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    'ın hazırlık maçları programı belli oldu

    Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı belli oldu

    Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.

    Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, Slovakya ve kamplarında 6 hazırlık maçı oynayacak.

    Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz-20 Temmuz'da da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp çalışması gerçekleştirecek.

    Slovakya kampında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot FC Gyor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avusturya kampında ise 12 Temmuz'da , 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da ile karşı karşıya gelecek.

    1. 29.6.2018 18:08
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