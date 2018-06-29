Beşiktaş'a ihtarname şoku – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a ihtarname şoku

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a ihtarname şoku

    'ta Mayıs ve Haziran maaşlarını tahsil edemeyen pek çok oyuncu 1 Temmuz itibariyle kulübe ihtarname çekme hakkına sahip.

    Bazı yabancı oyuncuların dışında kimseye ödeme yapılmazken, Başkan Orman Slovakya kampı bitene kadar ödemeleri tamamlama sözü verdi.
    1. 29.6.2018
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