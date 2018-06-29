Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıklarını sürdürdü

    , hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    , hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

    , 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Ümraniye 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, 'da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını yapılan idmanla noktalamış oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. Pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, çabukluk antrenmanı ve şut idmanı üzerinde durdu.
    Antrenmana izinli olan , , Oğuzhan, Babel ve Adriano katılmazken, bu oyuncuların Slovakya kampına katılacağı belirtildi.
    Öte yandan ülkelerinin milli takımlarında bulunan Quaresma, ve Vida da çalışmaya katılmadı.

    İKİNCİ ETAP SLOVAKYA'DA
    Siyah-beyazlılar, 'da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını yapılan antrenmanla tamamladı. Beşiktaş kafilesi, yarın saat 14.00'de Slovakya'ya hareket ederek, ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek.
    1. 29.6.2018 21:00
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