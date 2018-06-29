Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Beşiktaş, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını yapılan idmanla noktalamış oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ile başladı. Pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, çabukluk antrenmanı ve şut idmanı üzerinde durdu.
Antrenmana izinli olan Gökhan Töre, Medel, Oğuzhan, Babel ve Adriano katılmazken, bu oyuncuların Slovakya kampına katılacağı belirtildi.
Öte yandan ülkelerinin milli takımlarında bulunan Quaresma, Pepe ve Vida da çalışmaya katılmadı.
İKİNCİ ETAP SLOVAKYA'DA
Siyah-beyazlılar, İstanbul'da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarını yapılan antrenmanla tamamladı. Beşiktaş kafilesi, yarın saat 14.00'de Slovakya'ya hareket ederek, ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek.
- 29.6.2018 21:00
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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