Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
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    30 Haziran 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklaması

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş <a href="/index/gokhan-gonul?id=c1f91758-ad67-4b03-b93f-a02a214b59e2" class="" rel="tag">Gökhan Gönül</a> açıklaması

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor

    Sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güneş birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken, ile ilgili de konuştu. Güneş: "Sağ bekte isim olarak bir Lang vardı onu da aldılar. O yüzden isimlere takılmayın. Ben Gökhan'a güveniyorum. Gökhan da ya oynayacak ya bırakacak." dedi.

    1. 29.6.2018 15:57
    2. Güncelleme: 29.6.2018 18:42
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