Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor
Sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güneş birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken, Gökhan Gönül ile ilgili de konuştu. Güneş: "Sağ bekte isim olarak bir Lang vardı onu da aldılar. O yüzden isimlere takılmayın. Ben Gökhan'a güveniyorum. Gökhan da ya oynayacak ya bırakacak." dedi.
- 29.6.2018 15:57
- Güncelleme: 29.6.2018 18:42
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Eğer doğruysa yazık valla ya!
-
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Almadınız Senegal'in fıstık gibi sağ beki Gassama'yı gitti hemde Göztepe'ye ya! Uyuyo yönetim
-
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu
Toplam 3
Yorum
YasliKartal sacma...Sergen olsa cosardik.Demek ki kabul etmedi. Senol Baba suratina bakmaz- ne konusacaklar?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.