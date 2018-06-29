Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması

Sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güneş birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken, Gökhan Gönül ile ilgili de konuştu. Güneş: "Sağ bekte isim olarak bir Lang vardı onu da aldılar. O yüzden isimlere takılmayın. Ben Gökhan'a güveniyorum. Gökhan da ya oynayacak ya bırakacak." dedi.