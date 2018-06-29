Şenol Güneş Pepe ve Vida'nın takımda kalacağını açıkladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Beşiktaş Teknik Direktörü ve ile devam edeceklerini açıkladı

    Beşiktaş Teknik Direktörü <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> ve <a href="/index/domagoj-vida?id=a332a901-f5db-42f1-88dc-16f055c590a8" class="" rel="tag">Domagoj Vida</a> ile devam edeceklerini açıkladı

    ve Vida'yla önümüzdeki sezon devam edeceklerini açıkladı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , "Pepe ve Vida ile devam edeceğiz" dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Negredo'nun takımdan ayrılacağını, Lens ve Love'ın da kulüp bulması halinde gideceğini belirtirken ve Vida'yla devam edeceklerini söyledi.

    1. 29.6.2018 15:50
    2. Güncelleme: 29.6.2018 16:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Teknik Direktörü ve ile devam edeceklerini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN