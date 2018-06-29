Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Pepe ve Vida ile devam edeceğiz" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Negredo'nun takımdan ayrılacağını, Lens ve Love'ın da kulüp bulması halinde gideceğini belirtirken Pepe ve Vida'yla devam edeceklerini söyledi.