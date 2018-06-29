Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Pepe ve Domagoj Vida ile devam edeceklerini açıkladı
Şenol Güneş Pepe ve Vida'yla önümüzdeki sezon devam edeceklerini açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Pepe ve Vida ile devam edeceğiz" dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Negredo'nun takımdan ayrılacağını, Lens ve Love'ın da kulüp bulması halinde gideceğini belirtirken Pepe ve Vida'yla devam edeceklerini söyledi.
- 29.6.2018 15:50
- Güncelleme: 29.6.2018 16:39
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Eğer doğruysa yazık valla ya!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Almadınız Senegal'in fıstık gibi sağ beki Gassama'yı gitti hemde Göztepe'ye ya! Uyuyo yönetim
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu
Toplam 3
Yorum
YasliKartal sacma...Sergen olsa cosardik.Demek ki kabul etmedi. Senol Baba suratina bakmaz- ne konusacaklar?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Pepe ve Domagoj Vida ile devam edeceklerini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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