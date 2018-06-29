Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Negredo'nun ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Benim Dünya Kupası'nda 3 oyuncum var. Mutlu oluyorum, gurur duyuyorum"

"Düzenli aile hayatın ve çalışma hayatın varsa iyi niyetliysen başarılı olursun"

"Talisca ile Tosic gitti. Gidenlerden çok büyük emek verenler, büyük para kazandıranlar oldu. Bizim hatalarımız da oldu. Ama gidenleri konuşmaktansa ben gelenleri konuşacağım"

"Gönül isterdi ki Gökhan da, Oğuzhan da, Caner de Dünya Kupası'nda olsun"

"Güven, ruh gibidir, terk ettiği bir yere asla dönmez"

"Lig şampiyonluğunu kazanamadığımız için üzgünüz. Dördüncülüğü hak etmedik. İstatistiklerde çoğunda birinciyiz. Pozisyon bulmada birinciyiz ama gole çeviremedik. Nihayetinde bir şampiyonluk borçluyuz"

"Geçen sene iyi değildik, hiç futbol oynamadık diyemiyosun. Futbolculara, başkana, personele tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz"

"Kim kalır kim gider bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim"

"Negredo iyi bir futbolcu ama bir santrfor alacağız dedikten sonra takımda tutamayız"

"Oğuzhan kalacak, ondan çok şey bekliyorum"

"Olacak bir yardımcı alacağız. Ben faydasından çok zararı olmasın diye düşünüyorum. Tugay'ı düşündüm daha evvel, Şifo Mehmet'i düşündüm"

"Avrupa maçlarına, şu an elimizdeki kadroyu görüyorsunuz. Bu kadroyla çıkacağız büyük ölçüde... Ancak hazırlanabilir. İlk maça böyle gidilecek gibi gözüküyor"

"Herkes Ricardo'yu neden oynattın diye bana kızıyordu. Şimdi iyi ki oynattın diyorlar. Adam 36 yaşında yahu, Türkiye'ye en iyi örnek. İşini seviyor adam beni sevmese de olur"

"Vagner Love müthiş oyuncu, çok iyi oyuncu, adamın her tarafı futbolcu. Golcülüğü de var. Ama tutmadı, olmadı yani. O yüzden ona dedim varsa teklif git diye"

"Çok açık konuşuyorum bugün, böyle bulamazsınız. Sorun"

"Lens, kulüp bulursa ayrılacak"

"Benim için bir numara Necip'tir. Onu da söyleyeyim. Adam diyor ki görev aldım oynayacağım, almazsam bekleyeceğim. Ama çalışıyor. Yönetime onu da söyledim artırmak istiyorsanız bir kişiyi artırın o da Necip"

"Atiba'nın bir yıl daha kalmasından yanayım"

"Aboubakar, Gomez hangi golcü gelecek?

Şenol Güneş: İkisini birden istiyorum ama şu anda Gomez düştü. Vagner'in boyu kısa ama çabuk değil. Kenara atamıyoruz onu, Aboubakar'ı Cenk'i atabiliyorduk."

"Pepe, Vida kalırsa onlarla devam edeceğiz. Ersan, Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Bir alternatif lazım hem ağabeylik de yapar. Sol stoper eksiğimiz var, antrenmanda yok"

"Oğuzhan'la konuştum açık açık konuşuyorum. Sen asist yapmazsan, pas atmazsan seni kimse dinlemez ki... Tolgay da öyle onun da golleri yok"

Arjantin'i Almanya'yı beğendin mi? Oynatır mısın oyuncuları? E bunlar kötü oyuncular mı? İşte öyle olmuyor bazen

Sağ bekte isim olarak bir Lang vardı onu da aldılar. O yüzden isimlere takılmayın. Ben Gökhan'a güveniyorum. Gökhan da ya oynayacak ya bırakacak

Şu anda ekonomi ile ilgili Burak Yılmaz'ı almamız mümkün değil

Yüksek para olmazsa Burak gelebilir. Yani Burak'ın parasını karşılayabilirsek

Vagner mi, Larin mi yetenerek olarak hangisi dersen, Vagner derim. Ama Larin girdi, gol attı. Taraftarın bakışı iyi bunlar artı

VAR'la ilgili bugün Hakkı Yalçın çok güzel bir yazı yazdı. Onu okursanız yeterli olur