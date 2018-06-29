Şenol Güneş açıkladı Burak Yılmaz Beşiktaş'a geliyor mu?
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    30 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Teknik Direktörü : "'ı alacak ekonomik gücümüz yok"

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> Teknik Direktörü <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: "<a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>'ı alacak ekonomik gücümüz yok"

    Yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan , adı 'la anılan 'la ilgili de konuştu.

    Siyah-beyazlı teknik adam 'ın 'a transferiyle ilgili olarak "Burak'ın alacağı parayı alacak durumda değiliz. Burak Yılmaz'ı alacak ekonomik gücümüz yok" dedi.

    1. 29.6.2018 15:57
    2. Güncelleme: 29.6.2018 17:39
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