Yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'la ilgili de konuştu.

Siyah-beyazlı teknik adam Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak "Burak'ın alacağı parayı alacak durumda değiliz. Burak Yılmaz'ı alacak ekonomik gücümüz yok" dedi.