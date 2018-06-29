Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Burak Yılmaz'ı alacak ekonomik gücümüz yok"
Yeni sezonda takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'la ilgili de konuştu.
Siyah-beyazlı teknik adam Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak "Burak'ın alacağı parayı alacak durumda değiliz. Burak Yılmaz'ı alacak ekonomik gücümüz yok" dedi.
- 29.6.2018 15:57
- Güncelleme: 29.6.2018 17:39
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Eğer doğruysa yazık valla ya!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş Gökhan Gönül açıklaması
Toplam 9
Yorum
ismailbjk48 Almadınız Senegal'in fıstık gibi sağ beki Gassama'yı gitti hemde Göztepe'ye ya! Uyuyo yönetim
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Guti oldu
Toplam 3
Yorum
YasliKartal sacma...Sergen olsa cosardik.Demek ki kabul etmedi. Senol Baba suratina bakmaz- ne konusacaklar?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Burak Yılmaz'ı alacak ekonomik gücümüz yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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