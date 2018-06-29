Beşiktaş-Shaktar Donetsk maçı ne zaman? Maç programı belli oldu

Beşiktaşımız, yurt dışı kamplarında; BFC Siofok, Gyirmot FC Gyor, Shaktar Donetsk, CSKA Moskova, Reading ve Krasnodar ile hazırlık maçları oynayacak.



Siyah-beyazlılarımızın hazırlık maçları programı şöyle:



Slovakya Kampı



7 Temmuz Cumartesi

Beşiktaş - BFC Siofok



8 Temmuz Pazar

Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor



Avusturya Kampı



12 Temmuz Perşembe

Beşiktaş – Shaktar Donetsk



15 Temmuz Pazar

Beşiktaş – CSKA Moskova



17 Temmuz Salı

Beşiktaş – Reading



20 Temmuz Cuma

Beşiktaş - Krasnodar