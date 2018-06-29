Beşiktaş-Shaktar Donetsk maçı ne zaman? Maç programı belli oldu – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    - maçı ne zaman? Maç programı belli oldu

    Beşiktaş-Shaktar Donetsk maçı ne zaman? Maç programı belli oldu

    Futbol Takımı, 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz - tarihleri arasında da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında gerçekleştireceği yurt dışı kamp programındaki hazırlık maçı programını belirledi

    Beşiktaşımız, yurt dışı kamplarında; BFC Siofok, Gyirmot FC Gyor, , CSKA Moskova, Reading ve Krasnodar ile hazırlık maçları oynayacak.

    Siyah-beyazlılarımızın hazırlık maçları programı şöyle:

    Slovakya Kampı

    7 Temmuz Cumartesi
    - BFC Siofok

    8 Temmuz Pazar
    Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor

    Avusturya Kampı

    12 Temmuz Perşembe
    Beşiktaş – Shaktar Donetsk

    15 Temmuz Pazar
    Beşiktaş – CSKA Moskova

    17 Temmuz Salı
    Beşiktaş – Reading

    20 Temmuz Cuma
    Beşiktaş - Krasnodar

    1. 29.6.2018 18:41
    2. Güncelleme: 29.6.2018 18:41
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