Beşiktaş-Shaktar Donetsk maçı ne zaman? Maç programı belli oldu
Beşiktaş Futbol Takımı, 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında gerçekleştireceği yurt dışı kamp programındaki hazırlık maçı programını belirledi
Beşiktaşımız, yurt dışı kamplarında; BFC Siofok, Gyirmot FC Gyor, Shaktar Donetsk, CSKA Moskova, Reading ve Krasnodar ile hazırlık maçları oynayacak.
Siyah-beyazlılarımızın hazırlık maçları programı şöyle:
Slovakya Kampı
7 Temmuz Cumartesi
Beşiktaş - BFC Siofok
8 Temmuz Pazar
Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor
Avusturya Kampı
12 Temmuz Perşembe
Beşiktaş – Shaktar Donetsk
15 Temmuz Pazar
Beşiktaş – CSKA Moskova
17 Temmuz Salı
Beşiktaş – Reading
20 Temmuz Cuma
Beşiktaş - Krasnodar
- 29.6.2018 18:41
- Güncelleme: 29.6.2018 18:41
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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