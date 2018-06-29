Babel’e Flamengo kancası – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’e kancası

    Babel’e Flamengo kancası

    takımlarından , ’in transferi için ’a 4 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti

    'ta hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Genç oyuncular Dorukan Toköz ve Güvenç Yalçın ile sözleşme imzalayan Beşiktaş, bir yandan kadroya takviyeler için çalışırken diğer yandan da mevcut oyuncular için gelen teklifleri değerlendiryor. Öncelikli olarak Vagner Love ve Negredo'yu elden çıkartmayı planlayan Beşiktaş; Pepe, Babel, Quaresma ve Vida için gelen ya da gelecek olan teklifleri de değerlendirecek.

    Birçok takımdan teklifler alan siyah-beyazlıların kapısını çalan son takım takımlarından Flamengo oldu. İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticiler ile gerçekleştirilen görüşmede Babel için Beşiktaş'a 4 milyon euro'luk bir teklif sunuldu. için 'dan gelen teklifi reddeden Beşiktaş, Hollandalı yıldızın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamın altında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.
    1. 29.6.2018
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