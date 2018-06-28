Vida, Rusya’da zafer dansı yaptı – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ’da zafer dansı yaptı

    Vida, Rusya’da zafer dansı yaptı
    Hırvatistan, D Grubu'nda 3'te 3 yaparak grubu lider tamamlarken, Beşiktaşlı oyuncu da, 2 karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Vida'nın ülkesinin grubu lider tamamlamasının ardından sergilediği sevinç ise dikkat çekti. Hırvat oyuncu, dans performansı ile sevincini yaşarken takım arkadaşları tarafından bu görüntüler kaydedildi.
    1. 28.6.2018
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