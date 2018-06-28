Serdar Gürler operasyonu – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    operasyonu

    Serdar Gürler operasyonu
    'ta transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Siyahbeyazlılar son olarak Osmanlısporlu 'i de listesine dahil etti. Beşiktaş yönetimi hem kanatlarda hem de forvet mevkiinde görev yapabilen Serdar Gürler için girişimlere başladı. Dubai'de tatil yapan Serdar'dan 'olumlu' yanıt alan yöneticiler, başarılı oyuncu içen 10 milyon euro bonservis bedeli isteyen 'la pazarlık masasına oturacak. Osmanlıspor ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Serdar ise yüksek bonservis bedeli için kulübüne sitem etmiş ve "Bu haksızlık. Böylesine yüksek paraları kimse vermez, veremez" diyerek hem ayrılabileceğini hem de bonservisinde indirim yapılmasını dile getirmişti.
    1. 28.6.2018
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