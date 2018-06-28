Serdar Gürler operasyonu
- 28.6.2018
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Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Herkes kaçtı ben kaldım dediği Caner ve Gökhan Gönül mü... aynı sezon sözleşmeler bitmişti....
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CAS’a gidecek
Toplam 1
Yorum
aytac ne oldu hani rutin bi inceleme idi,,,,,simdi bu miyav sesleri ne
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İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de
Toplam 1
Yorum
serdar bırakın bu yalanları adam fifalık fifa bonservis belirleyecek adamın piyasa değeri 20m euro 3 büyükleri toplasan o parayı çıkartıp alamazlar
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