Oğuzhan’dan imalı paylaşım – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’dan imalı paylaşım

    <a href="/index/oguzhan?id=907022ba-9bc8-496e-8217-38e4eedb674f" class="" rel="tag">Oğuzhan</a>’dan imalı paylaşım

    kaptanı , sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu

    Tatil döneminde yeni sezon için çalışmalar yapmadığı yönündeki eleştirilere yayınladığı video ile cevap verdi. Çalışma yaptığının görüntüsünü paylaşan ; "Yaptığın her şeyi göstermek zorunda değilsin" ifadelerini kullandı.

    1. 28.6.2018
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