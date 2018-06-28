Lokomotif uçuyor! – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    uçuyor!

    Lokomotif uçuyor!
    , için İnter kulübünden 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. İtalyan ekibi ise, 'ın da listesinde olan Fernandes için bu rakamı ödemeyeceğini açıkladı. Senelik 4 milyon euro kazanan Portekizli ise 2 yıllık ekstra sözleşme için 3 milyon euro'dan aşağı inmeyi reddetti.
    1. 28.6.2018
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