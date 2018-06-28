Gönülsüz Mitrovic – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Gönülsüz

    Gönülsüz Mitrovic
    Geçen sezon 'de kiralık oynayan gitmek istiyor. Başkan Orman'ın, "Kiralıklardan sadece Mitrovic kadroda olacak" demesine rağmen genç oyuncu menajeri aracılığıyla Club Brugge ile anlaşılmasını istedi. 4.5 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Mitrovic için ekibi 1.5 milyon euro önerdi.
    1. 28.6.2018
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