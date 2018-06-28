Çalışmalar sürüyor – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Çalışmalar sürüyor

    Çalışmalar sürüyor
    Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri sürerken, idmanlar da devam ediyor. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular istasyon, pas ve dar alanda kalecisiz oyun oynadı. Kaleciler çalışmalarını ayrı sürdürürken, idman bireysel tamamlandı.
    1. 28.6.2018
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